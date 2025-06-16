Випалили медприладом: українські лікарі шокували, хто міг зробити напис "Слава Росії" на тілі полоненого

Шрам з написом "Слава Росії" зробили російські лікарі

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Написи «Слава России» та «Z» на тілі українського полоненого, скоріше за все зробив російський хірург.

Про це заявив керівник реабілітаційної програми «Неопалимі» Максим Туркевич, який взявся за видалення напису, передає «Суспільне».

За словами медика, понад 15 місяців тому український військовий Андрій потрапив у полон з осколковою травмою пахової ділянки. Там чоловіка прооперували російські медики.

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«Йому робили загальну операцію. Був заліт уламка в пахову ділянку і в нього є травма, пов’язана з сечовим міхуром. Те, що ви могли бачити на фотографії — трубка, вставлена для відводу сечі, і відповідно ті шрами, що є на животі, це проводилося хірургічне втручання», — пояснив Максим Туркевич.

Після операції військовий вийшов з наркозу і побачив на тілі вже випалені написи «Слава России» і «Z».

«Його завезли в операційну, як він розказав, у нього все одно очі були зав’язані, його завели в наркоз. А потім він прокинувся і побачив, що в нього з’явилися нові речі на тілі. Спочатку відчув, а потім вже і побачив», — додає медичний керівник проєкту «Неопалимі», лікар-дерматолог Олександр Туркевич.

Напис зробили російські хірурги

На думку українських лікарів, найімовірніше цей напис випалили самі російські медики після завершення основної операції.

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«Я вам можу сказати точно те, що там зрозуміло з лікарської точки зору. Це зробив хірург. Це не є напис, зроблений паяльником, це не є напис вирізаний. Це точно зроблено електрокоагулятором, це медичний прилад. І це точно зроблено під загальною анестезією. Це те, що можна сказати з точністю. Відповідно, це точно зроблено оперуючим хірургом. Ми маємо попередню інформацію про те, хто теоретично міг бути оперуючим хірургом, але станом на зараз ця інформація ще фінально не є перевіреною і підтвердженою», — зазначив Максим Туркевич.

Після звільнення з полону захисник проходить лікування. Нещодавно пацієнту провели першу ін’єкцію полінуклеотидів, що запускає регенерацію шкіри.

Максим Туркевич припускає, що найімовірніше напис вдасться повністю звести. Олександр Туркевич своєю чергою додає, на те, щоб усунути рубець, потрібно приблизно 8-10 місяців.

Далеко не найгірший випадок

Він зауважує, що з таким рубцем буде набагато легше працювати. Гірше, якщо би це було вирізано ножем. Медик поділився, що були історії, коли окупанти вирізали на тілі полонених свастику.

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«У нас є ж пацієнти зі свастиками на обличчях, які вирізані ножем. При тому в таких умовах, що хлопця тримали, а інші різали», — говорить він.

Раніше у ГУР підтвердили автентичність моторошного фото військовополоненого з випаленим на шкірі написом «Слава Росії».