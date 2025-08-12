Вирішальні години для Донбасу: Рьопке попереджає про критичний сценарій для України

Донецька область.

Реклама

Найближчі години будуть вирішальними для долі 29% Донецької області, які досі контролює Україна. Якщо станеться найгірший сценарій, то два великі міста регіону – Слов'янськ і Краматорськ будуть б відрізані від району Великого Дніпра, логістика буде можлива лише через Харків.

Про це повідомляє військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Він наголосив на тому, що від вихідних, 10-11 серпня, війська РФ вбили приблизно 18-кілометровий клин в українську оборону на північ від Покровська. Окупанти пройшли повз Добропілля та досягли траси, що з'єднує Дніпро зі Слов'янськом та Краматорськом.

Реклама

“Україна зараз має лише дуже невелике вікно можливостей, щоб відрізати та знищити ці підрозділи – в ідеалі - з боку Добропілля. Це буде можливо, якщо Києву вдасться зібрати кілька сотень мотопіхотинців та повести їх у лобову атаку. Адже російські війська наразі не мають підтримки дронів-камікадзе FPV у цьому районі”, - наголошує Рьопке.

Якщо ж цього не станеться, вже найближчим часом на цій ділянці фронту окупанти розгорнуть безпілотники та своїх механізовані підрозділи. Вони не тільки забезпечать прикриття, а й забезпечать повну окупацію території.

Ба більше, аналітик заявляє про цілком трагічний сценарій. З його слів, якщо ЗСУ не вдасться ліквідувати кілька сотень російських солдатів – пішки та далеко від власної логістики, то “малоймовірно, що українська армія зможе утримувати регіон у довгостроковій перспективі”.

“Україна повинна діяти рішуче зараз і повернути собі принаймні територію приблизно 15х5 кілометрів протягом кількох днів. Якщо це не вдасться, спіраль рідко укомплектованих ліній фронту та подальших територіальних втрат продовжуватиметься безперервно та прискорюватиметься. У цьому випадку дуже ймовірно, що Росія відкличе свою пропозицію про виведення української армії з Донбасу в обмін на припинення вогню в інших місцях”, - наголошує Юліан Рьопке.

Реклама

Нагадаємо, РФ здійснила прорив до Добропілля. ОСУВ «Дніпро» визнає, що ситуація є та залишається складною, і бої в цьому регіоні — найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення.

Своєю чергою, командир бригади «Маґура» Олександр Ширшин закликав ухвалити рішення, які допоможуть стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, адже ситуація біля Покровська погіршується. За словами Ширшина, ситуація «дуже нагадує події під час „здачі“ Очеретиного», що створювало хаос і критичну обстановку на напрямку та зрештою забезпечило успіх ворогу в окупації.