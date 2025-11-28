Вирішальні місяці для України: Кривонос оцінив терміни закінчення війни

Сергій Кривонос. / © УНІАН

Україні необхідно протриматися - від шести до восьми місяців, аби закінчилася війна. Цей термін може бути цілком реалістичним за умови продовження системного тиску на економіку РФ.

Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі “Еспресо”.

"Якщо керівництво України зрозуміє, що в нього є шанс виграти цю війну, то потрібно протриматися ще десь від пів року до восьми місяців. Це реально за умови подальшого системного знищення російської економіки. Це реалії, які лежать на поверхні", - висловився Кривонос.

За словами генерал-майора запасу ЗСУ, якщо Україна піде на поступки та капітулює, то питання війни виглядатиме зовсім інакше. Кривонос наголошує, якщо Росії дати передишку, то через кілька років вона знову нападе. Тоді, переконаний генерал-майор, тоді буде значно складніше.

Нагадаємо, напередодні диктатор РФ Володимир Путін заявив, що нібито готовий закінчити війну. Умова “фюрера” — вихід ЗСУ “з позицій”. Начебто тоді Росія припинить війну. Він навіть пригрозив, що отримає бажані території військовим шляхом.