"Вирішальні зустріч та момент": Сибіга пояснив важливість візиту Зеленського до Вашингтона
Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Трампом і обговорити шлях до завершення війни в Україні.
Сьогодні, 18 серпня, президент США Дональд Трамп прийме лідера України Володимира Зеленського у Вашингтоні. Це — вирішальна зустріч.
На цьому наголосив голова МЗС України Андрій Сибіга.
За його словами, йдеться про наближення зустрічі у тристоронньому форматі — Зеленський, Путін, Трамп — можливо, за участі інших союзників. Важливий порядок денний та часові рамки зустрічі.
«Вирішальна зустріч та момент, у якому ми перебуваємо. Максимальна мобілізація дипломатичних зусиль сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий мир для України», — зазначив Сибіга.
Раніше йшлося про те, що Трамп зрозумів: Путіна не вдається вмовити завершити війну. Тож глава США повернувся до старого підходу — тиску на слабшу, як він вважає, сторону. Це його класична тактика.
«Пам’ятаєте, Трамп заявляв, що ось Росія велика держава, а ось Україна ні», — зазначає Ігор Чаленко, політолог.
Він додає, що під час зустрічі Зеленського і Трампа необхідно:
захистити Україну від вимог Трампа якнайшвидше погодитися на вимоги РФ;
скоригувати позицію 47-го президента США;
докласти максимум зусиль, щоб Трамп не скасував вечерю в розширеному форматі, де мають бути присутні європейські лідери.