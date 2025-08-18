"Вирішальні зустріч та момент": Сибіга пояснив важливість візиту Зеленського до Вашингтона

Андрій Сибіга / © Getty Images

Сьогодні, 18 серпня, президент США Дональд Трамп прийме лідера України Володимира Зеленського у Вашингтоні. Це — вирішальна зустріч.

На цьому наголосив голова МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, йдеться про наближення зустрічі у тристоронньому форматі — Зеленський, Путін, Трамп — можливо, за участі інших союзників. Важливий порядок денний та часові рамки зустрічі.

«Вирішальна зустріч та момент, у якому ми перебуваємо. Максимальна мобілізація дипломатичних зусиль сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий мир для України», — зазначив Сибіга.

Раніше йшлося про те, що Трамп зрозумів: Путіна не вдається вмовити завершити війну. Тож глава США повернувся до старого підходу — тиску на слабшу, як він вважає, сторону. Це його класична тактика.

«Пам’ятаєте, Трамп заявляв, що ось Росія велика держава, а ось Україна ні», — зазначає Ігор Чаленко, політолог.

Він додає, що під час зустрічі Зеленського і Трампа необхідно:

