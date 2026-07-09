Виробництво ракет для Patriot в Україні буде складним і тривалим — Bloomberg

Patriot / © Фото з відкритих джерел

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Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Водночас, як пише Bloomberg, реалізація такого рішення буде тривалим і складним процесом.

Йдеться не лише про політичний дозвіл, а й про технічні, виробничі та безпекові питання. Для запуску виробництва потрібні ліцензії, участь оборонних компаній, захищені виробничі потужності, доступ до компонентів і налагоджені ланцюги постачання.

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За даними Bloomberg, навіть у разі позитивного рішення організація такого виробництва не зможе швидко розв’язати проблему нестачі ракет для Patriot. Україні перехоплювачі потрібні вже зараз, адже саме ці системи є одними з ключових засобів захисту від російських ракетних атак.

Системи Patriot мають особливе значення для української ППО, зокрема через здатність перехоплювати балістичні ракети. Водночас виробництво ракет до таких комплексів є високотехнологічним і залежить від американських виробників та їхніх можливостей.

Bloomberg зазначає, що заява Трампа може стати важливим сигналом для України, однак на практиці запуск виробництва перехоплювачів потребуватиме часу, ресурсів і погодження багатьох деталей.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібні ракети для систем ППО Patriot, тому що Росія намагається зламати опір постійними ударами балістики. За його словами, у США є ця зброя, тому зараз усе залежить лише від їхнього рішення.

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