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- Війна
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Виробництво "Шахедів": чи зможе Росія атакувати Україну тисячею дронів щодня
Експерт Богдан Долінце розкрив темпи виробництва дронів Росією та головні виклики для ворога.
Щоб атакувати Україну тисячою дронів на добу, наразі Росії потрібно накопичувати їх до 10 днів.
Про це заявив експерт з питань авіації Богдан Долінце у коментарі телеканалу «Ми — Україна».
За словами авіаексперта, Росія вже вийшла на виробництво понад 5 тисяч дронів великої дальності на місяць, з яких щонайменше половина «шахедів».
«Зі зростанням виробництва цей термін скоротиться, але ключовим викликом залишаються не самі дрони, а підготовка екіпажів-операторів і база цілей», — пояснив експерт з питань авіації Богдан Долінце.
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.