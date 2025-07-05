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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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174
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Виробництво "Шахедів": чи зможе Росія атакувати Україну тисячею дронів щодня

Експерт Богдан Долінце розкрив темпи виробництва дронів Росією та головні виклики для ворога.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ППО збиває "шахеди"

ППО збиває «шахеди» / © ТСН.ua

Щоб атакувати Україну тисячою дронів на добу, наразі Росії потрібно накопичувати їх до 10 днів.

Про це заявив експерт з питань авіації Богдан Долінце у коментарі телеканалу «Ми — Україна».

За словами авіаексперта, Росія вже вийшла на виробництво понад 5 тисяч дронів великої дальності на місяць, з яких щонайменше половина «шахедів».

«Зі зростанням виробництва цей термін скоротиться, але ключовим викликом залишаються не самі дрони, а підготовка екіпажів-операторів і база цілей», — пояснив експерт з питань авіації Богдан Долінце.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.

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