Виробництво "Шахедів": чи зможе Росія атакувати Україну тисячею дронів щодня

ППО збиває «шахеди» / © ТСН.ua

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Щоб атакувати Україну тисячою дронів на добу, наразі Росії потрібно накопичувати їх до 10 днів.

Про це заявив експерт з питань авіації Богдан Долінце у коментарі телеканалу «Ми — Україна».

За словами авіаексперта, Росія вже вийшла на виробництво понад 5 тисяч дронів великої дальності на місяць, з яких щонайменше половина «шахедів».

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«Зі зростанням виробництва цей термін скоротиться, але ключовим викликом залишаються не самі дрони, а підготовка екіпажів-операторів і база цілей», — пояснив експерт з питань авіації Богдан Долінце.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.