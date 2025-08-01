Виробництво "Шахедів" у Росії: у розвідці розкрили плани щодо масового запуску ударних дронів

Ворожий безпілотник / © Харківська міська рада

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У 2025 році ворог планує виготовити близько 40 тисяч ударних безпілотників типу «Шахед/Герань-2».

Про це кажуть співрозмовники LB.ua у воєнній розвідці.

«У 2025 році ворог планує виготовити близько 40 тисяч ударних БпЛА типу „Шахед/Герань-2“ і 24 тисячі хибних цілей (БпЛА „Гербера“)» — кажуть у розвідці.

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У ГУР зазначають, що у найближчих планах ворога вийти на 6 тисяч безпілотників на місяць.

Авіаексперт Валерій Романенко зазначив, що російські безпілотники літатимуть масово хіба що наприкінці року.

Поки що, за словами експерта, можемо говорити про дрібносерійне чи навіть експериментальне виробництво, але в «Алабузі» заклали нові цехи і приміщення гуртожитків для робочої сили.

«Імовірно, КНДР відправить туди своїх „рабів“. Росіяни не дуже хочуть збирати „Шахеди“ — мати справу з епоксидними смолами й іншими шкідливими матеріалами», — каже Романенко.

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Нагадаємо, у ніч проти 31 липня, під час масованої атаки, Київ атакували реактивні «Шахеди». Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі ТСН.

Раніше ми писали про те, що Росія запускає по Україні нові реактивні «Шахеди». Ці ударні безпілотники можуть розвивати швидкість до 400 км/год. Російська армія встановила на безпілотники реактивні двигуни, таким чином модернізувавши їх.