Вирва розміром із будинок: в «Укренерго» показали наслідки російського удару по підстанції

Укренерго показали вирву розміром із будинок / © Укренерго

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На території однієї з підстанцій «Укренерго» після російського удару утворилася вирва розміром із будинок. У компанії заявили, що цього року РФ змінила тактику та значно посилила атаки на українську енергетику.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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За даними компанії, російські війська цілодобово атакують ключові енергетичні об’єкти реактивними безпілотниками та балістичними ракетами.

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«Вирва розміром з будинок утворилась після одного з сотень російських ударів на території наших підстанцій», — повідомили в «Укренерго».

Дата публікації 15:43, 12.11.26 Кількість переглядів 8 В «Укренерго» показали вирву розміром із будинок

Особливо ускладнюють ситуацію повторні атаки. Вони можуть руйнувати обладнання ще до того, як енергетики встигають завершити його відновлення.

Захисні споруди допомагають зменшити масштаби руйнувань, однак, наголосили в компанії, повністю захистити обладнання під час таких ударів вони не можуть.

Попри атаки, енергетики продовжують підтримувати баланс в енергосистемі та відновлювати пошкоджені об’єкти. Ремонтні бригади працюють цілодобово, зокрема під загрозою повторних ударів.

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«За кожним відновленим об’єктом — наші енергетики. Дякуємо всім, хто повертає світло», — додали в «Укренерго».

РФ знову масовано атакувала енергетику

У ніч проти 12 листопада Росія завдала нового масованого удару по Україні ракетами та безпілотниками. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, руйнування зафіксували у восьми областях, а головними цілями стали енергетична та транспортна інфраструктура.

У Запорізькій області удар припав на територію об’єкта електрогенерації, а в Рівненській та Одеській областях атакували високовольтні підстанції.

На Рівненщині внаслідок атаки без світла залишилися понад 160 населених пунктів, зокрема Костопіль. Критичну інфраструктуру перевели на генератори.

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Під час атаки також постраждали житлові будинки. У Києві вранці дрон влучив у дев’ятиповерхівку. За даними, наведеними прем’єром, одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали, трьох людей врятували.

Росія атакувала шість великих електропідстанцій

Напередодні, в ніч проти 11 листопада, російські війська атакували одразу шість великих електропідстанцій у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.

На Кіровоградщині та Рівненщині внаслідок обстрілів також були пошкоджені лінії електропередавання різного класу напруги.

У Кривому Розі російський удар припав на підприємство теплопостачання, через що виникли проблеми з подаванням тепла до житлових будинків. Енергетики та комунальні служби розпочали відновлювальні роботи.

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