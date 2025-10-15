Високопосадовець НАТО розповів про втрати РФ на полі бою — скільки ворогів загинуло

Втрати РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російська армія з початку повномасштабної війни проти України зазнала понад 1,1 мільйона втрат, з яких більше 250 тисяч – загинули в бою.

Про це повідомив анонімний представник керівництва НАТО на брифінгу у штаб-квартирі Альянсу, передає кореспондент "Європейської правди".

У Альянсі зазначили, що у вересні показник втрат Росії зріс порівняно з попереднім місяцем, але залишається меншим, ніж під час масштабних наступів навесні та минулого року. Середньодобові втрати росіян на початку осені становили близько 950 осіб.

"Росія все ще має надзвичайно високий рівень втрат. У 2025 році ми фіксуємо в середньому 1200 щоденних жертв, і зараз уже перевищено позначку в 1,1 мільйона, з яких понад 250 тисяч загинули в бою", – повідомив представник Альянсу.

Представник Альянсу також зауважив, що темпи наступу РФ зменшилися. За оцінками НАТО, у вересні російські сухопутні війська захопили близько 250 квадратних кілометрів української території, що значно менше, ніж приблизно 465 квадратних кілометрів у серпні. Це, ймовірно, пов’язано зі значною передислокацією кількох російських дивізій уздовж лінії фронту.

Водночас в НАТО висловили впевненість у стійкості українських оборонних ліній.