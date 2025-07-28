Вистачило б, аби захопити певні країни Європи: в ЗСУ назвали кількість росіян на Покровському напрямку

Понад 100 тисяч росіян перебувають на Покровському напрямку Фото ілюстративне / © Getty Images

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Понад 100 тисяч росіян перебувають на Покровському напрямку. Такої кількості військових вистачило б, аби захопити певні європейські країни.

Про це речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов сказав в ефірі «Київ 24».

За його словами, на відносно невеликій ділянці фронту навколо Покровська перебуває значна кількість окупантів, що дає їм змогу продовжувати атаки попри великі втрати. Адже Росія безперервно поповнює свої ресурси.

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За словами майора, у росіян були плани саме на східну частину Покровського напрямку — між Покровськом та Костянтинівкою. Туди бло кинуто найбільше сил, і там їм вдалося розвивати наступ.

«Вдалося передусім тому, що їх просто багато», — каже військовий.

За його словами, такої кількості військ вистачило б, аби захопити певні європейські країни.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» повідомив, що окупанти мають часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою — вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська прагнуть знищити якомога більше їхньої живої сили та техніки, сповільнити наступ і відкинути противника назад.

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Нагадаємо, як повідрмили фахівці ISW, росіяни наближаються до позицій, з яких зможуть гатити по Запоріжжю з артилерії.

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