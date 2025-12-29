Виведення військ з Донбасу в обмін на мир: Зеленський озвучив настрої українців

Донбас / © Associated Press

Більшість українців підтримують ідею миру, однак виступають проти виходу з територій сходу України, що робить територіальне питання ключовою складністю переговорів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

За словами глави держави, українське суспільство справді втомилося від війни, проте залишається стійким. Він послався на результати соціологічних опитувань, які демонструють водночас прагнення до миру та небажання поступатися територіями.

“Люди хочуть миру. Президент Трамп сказав, що бачив опитування, за яким близько 85% українців хочуть миру. Так, 85% підтримують мир, водночас 85% — проти виходу зі Сходу, з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру”, — сказав Зеленський.

Раніше Financial Times повідомляло, що Володимир Зеленський під час телефонної розмови з європейськими лідерами заявив про готовність України вивести війська з частини лінії фронту та створити демілітаризовану зону за умови, що Росія піде на аналогічний крок.