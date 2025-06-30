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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1076
Час на прочитання
1 хв

Виїзд чи в'їзд: у ДПСУ розповіли, які перетини кордону України наразі переважають

Раніше переважали виїзди з України, але у неділю, 29 червня, на 10 000 громадян більше перетнули кордон до України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Державний кордон

Державний кордон / © ДПСУ

В суботу, 28 червня, прикордонники зафіксували 139 тисяч перетинів в обидві сторони, а наступного дня — понад 140 тисяч. Це пікові показники, які досягаються рідко.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Більшість пасажиропотоку — це громадяни України (85%), а половина всього руху припадає на кордон з Польщею.

«Можуть фіксуватися і черги. Тому радимо громадянам ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску», — зазначив Демченко.

Таку інформацію, додав він, Західне регіональне управління на своїй фейсбук-сторінці оновлює кожні 3 години для того, щоб люди могли обрати собі менш завантажений напрямок.

Раніше Демченко повідомляв, що баланс в’їзду і виїзду вирівнявся.

«Якщо аналізувати в’їзд та виїзд, то за вчора він коливався 50 на 50 у відсотковому співвідношенні. Не було ні переваги виїзду з України, ні переваги в’їзду. Бо до цього, власне, з перших днів червня, все ж таки, практично кожного дня переважав виїзд з України», — наголосили у відомстві.

Дата публікації
Кількість переглядів
1076
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