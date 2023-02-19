Військовий облік 2023: за якої умови роботодавець може вручити повістку працівнику

Чи може роботодавець вручати повістки працівникам та за яких умов, читайте в матеріалі ТСН.ua

Кабінет Міністрів України 30 грудня 2022 року затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно з новими правилами військового обліку приймати на роботу або навчання військовозобов’язаного можуть лише після взяття його на військовий облік.

Роботодавці під час прийняття на роботу повинні перевірити наявність у потенційних працівників військово-облікових документів. Це може бути або приписне посвідчення, або ж військовий квиток.

Роботодавці зобов’язані відправляти у 7-ми денний термін до ТЦК та СП інформацію про прийняття на роботу чи навчання, звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов'язаного підлеглого.

Як зазначають юристи, оповіщувати військовозобов'язаного та вручати повістку підлеглому роботодавець може лише у разі отримання відповідного розпорядження від ТЦК та СП.

Як виглядає розпорядження про призов

У випадку, якщо роботодавець отримав розпорядження від ТЦК та СП про призов працівника, він зобов’язаний:

Видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників.

Довести цей наказ до відома таких осіб під особистий підпис.

Вручити повістки про явку за викликом до ТЦК чи іншого органу (за наявністю).

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