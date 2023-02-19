Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий облік 2023: за якої умови роботодавець може вручити повістку працівнику

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
198
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військовий облік 2023: за якої умови роботодавець може вручити повістку працівнику

Повістка на роботі

Чи може роботодавець вручати повістки працівникам та за яких умов, читайте в матеріалі ТСН.ua

Кабінет Міністрів України 30 грудня 2022 року затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно з новими правилами військового обліку приймати на роботу або навчання військовозобов’язаного можуть лише після взяття його на військовий облік.

Роботодавці під час прийняття на роботу повинні перевірити наявність у потенційних працівників військово-облікових документів. Це може бути або приписне посвідчення, або ж військовий квиток. 

Роботодавці зобов’язані відправляти у 7-ми денний термін до ТЦК та СП інформацію про прийняття на роботу чи навчання, звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов'язаного підлеглого.

Як зазначають юристи, оповіщувати військовозобов'язаного та вручати  повістку підлеглому роботодавець може лише у разі отримання відповідного розпорядження від ТЦК та СП.

Як виглядає розпорядження про призов / ©
Як виглядає розпорядження про призов

У випадку, якщо роботодавець отримав розпорядження від ТЦК та СП про призов працівника, він зобов’язаний:

  • Видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників.
  • Довести цей наказ до відома таких осіб під особистий підпис.
  • Вручити повістки про явку за викликом до ТЦК чи іншого органу (за наявністю).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
198
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація