Визнання анексії Криму: у війську прокоментували, чи можливий компроміс з Росією

Військовий медик і медичний менеджер Гліб Бітюков / © Facebook

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Компроміс із Росією щодо Криму чи Донбасу може стати небезпечним прецедентом і повторити сценарій Югославії.

Про це сказав військовий медик і медичний менеджер Гліб Бітюков в інтерв’ю «Свобода Live».

«Що було в Югославії, Боснії, Герцеговині, Сирії, Афганістані? Тобто як світ реагує на ті чи інші виклики? Яким чином вона може досягти, враховуючи це, своїх цілей? Вона дивилася на Югославію, вона зробила фактично те саме з Криму. Вона захопила його начебто невійськовим шляхом, потім провела фейковий референдум. Це все був відпрацьований сценарій», — розповів він.

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За його словами, якщо зараз погодитися на компроміс щодо Криму чи Донбасу, це створить небезпечний прецедент і може заохотити подальшу агресію з боку Росії.

«За багато-багато років до того. І якщо тепер ми скажемо, ну хай буде, давайте уже Донбас наш, Крим ваш. Отже, так можна? Ну якщо так можна, то давайте тоді і далі щось робити», — зазначив експерт.

Також він вважає, що компроміси з Росією небезпечні, бо вона не зупиниться.

«Компроміси з Росією небезпечні, бо вона не зупиниться — якщо погодитися на одне, постане питання, де провести межу: по Криму, по ЗАЕС чи далі», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявляв, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський готовий прийняти мирну угоду з Росією, яка передбачатиме відмову від Криму.