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- Війна
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Вижив лише молодший: внаслідок удару по багатоповерхівці в Києві загинула вся родина (фото)
На третьому поверсі знищеної будівлі мешкала родина, яка загинула під завалами.
Під час атаки РФ на Київ 17 червня ворог зруйнував житловий будинок у Солом’янському районі за адресою бул. Вацлава Гавела, 31. Родина, яка жила на третьому поверсі, загинула під завалами. Вижити вдалося лише 12-річному Іллі — він тоді був у бабусі.
Про це у Facebook розповіла родичка загиблих Тетяна.
Вона зазначила, що квартира родини розташовувалася в сьомому під’їзді на третьому поверсі.
Серед загиблих — 22-річний Артем, його батько Ростислав, мати Інна та дівчина Артема — 21-річна Вероніка. Всі вони загинули під уламками зруйнованої будівлі.
«Мій двоюрідний брат Артем, мій дядько Ростислав, його дружина Інна і дівчина Артема — всіх їх забрала ця жахлива трагедія», — поділилася Тетяна.
12-річний Ілля залишився без найближчих рідних. Під час атаки він перебував у бабусі.
«Мама, якій 88, змушена ховати свого останнього сина й онука. Цей біль неможливо описати словами», — написала Тетяна.
Нагадаємо, у вівторок, 17 червня, Київ пережив одну з найжорстокіших атак від початку повномасштабної війни. В Києві внаслідок ворожих ударів загинули 28 людей. Понад 140 жителів дістали поранення. Серед загиблих — 91-річна жінка і 22-річний хлопець.