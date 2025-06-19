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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2669
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2 хв

Вижив лише молодший: внаслідок удару по багатоповерхівці в Києві загинула вся родина (фото)

На третьому поверсі знищеної будівлі мешкала родина, яка загинула під завалами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вижив лише молодший: внаслідок удару по багатоповерхівці в Києві загинула вся родина (фото)

Під час атаки РФ на Київ 17 червня ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Солом’янському районі / © Facebook

Під час атаки РФ на Київ 17 червня ворог зруйнував житловий будинок у Солом’янському районі за адресою бул. Вацлава Гавела, 31. Родина, яка жила на третьому поверсі, загинула під завалами. Вижити вдалося лише 12-річному Іллі — він тоді був у бабусі.

Про це у Facebook розповіла родичка загиблих Тетяна.

Вона зазначила, що квартира родини розташовувалася в сьомому під’їзді на третьому поверсі.

У Києві під завалами загинула ціла родина / Фото: Facebook

У Києві під завалами загинула ціла родина / Фото: Facebook

Серед загиблих — 22-річний Артем, його батько Ростислав, мати Інна та дівчина Артема — 21-річна Вероніка. Всі вони загинули під уламками зруйнованої будівлі.

У Києві під завалами загинула ціла родина / Фото: Facebook

У Києві під завалами загинула ціла родина / Фото: Facebook

«Мій двоюрідний брат Артем, мій дядько Ростислав, його дружина Інна і дівчина Артема — всіх їх забрала ця жахлива трагедія», — поділилася Тетяна.

У Києві під завалами загинула ціла родина / Фото: Facebook

У Києві під завалами загинула ціла родина / Фото: Facebook

12-річний Ілля залишився без найближчих рідних. Під час атаки він перебував у бабусі.

У Києві під завалами загинула ціла родина / Фото: Facebook

У Києві під завалами загинула ціла родина / Фото: Facebook

«Мама, якій 88, змушена ховати свого останнього сина й онука. Цей біль неможливо описати словами», — написала Тетяна.

Нагадаємо, у вівторок, 17 червня, Київ пережив одну з найжорстокіших атак від початку повномасштабної війни. В Києві внаслідок ворожих ударів загинули 28 людей. Понад 140 жителів дістали поранення. Серед загиблих — 91-річна жінка і 22-річний хлопець.

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