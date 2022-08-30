"Взагалі не хочу з Херсона відпливати. Тут так душевно": у ЗСУ висміяли "евакуацію" окупантів

У ЗСУ висміяли росіян на півдні, які окупували український Херсон.
На відео чоловік у бронежилеті та у нарукавниках для плавання розповідає, як він "не хоче відпливати з Херсона, бо тут так душевно, по-домашньому".
Відео у соціальних мережах поширило ОК "Південь".
Чоловік на відео пародіює російських окупантів у Херсоні. Він розповідає, що вони тільки-но надрукували тисячі бланків для референдуму та навіть уже їх заповнили, щоб "людям було простіше".
Він додає, що за час окупації у Херсоні припинили прибирати вулиці, щоб місто стало схожим на ті, які є у Росії. Також "окупант" розповідає, що вони накрали багато гуманітарної допомоги
"Емоційна херсонізація чи херсонська евакуація рашистів", - підписало відео ОК "Південь".
Нагадаємо, українські військові штурмують позиції російських загарбників у Херсонській області одразу на трьох напрямках. Водночас ворог намагається атакувати на сході держави.
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