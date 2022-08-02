"Взаємна довіра та професійний діалог": Залужний поспілкувався з генералами Міллі та Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з генералами Марком Міллі та Крістофером Каволі.

Він подякував американським колегам за співпрацю та підтримку українського народу в протистоянні російським окупантам.

Про це Залужний повідомив у соціальних мережах.

"Сьогодні відбулася спільна телефонна розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Високо ціную їхню підтримку і фахову оцінку наших дій та планів. Взаємна довіра і професійний діалог складають надійний фундамент військового співробітництва між Україною та США. Глибоко вдячний всьому Американському народу за надану допомогу!", - написав Залужний.

Нагадаємо, окупанти стали більше пити, як наслідок - непокора офіцерам та міжетнічні конфлікти.

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