"Вже більше місяця кожен мій ранок починається з Маріуполя" - Зеленський виступив перед парламентом Греції

"Вже більше місяця кожен мій ранок починається з Маріуполя" - Зеленський виступив перед парламентом Греції

Він закликав Грецію використати свій вплив та можливості для організації порятунку Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня виступив перед парламентом Греції.

Очільник держави зазначив, що кожен його ранок починається з Маріуполя. Він закликав зробити більше для того, щоб "Росія почала шукати мир і відмовилася навіть від мрій про підкорення України".

"Вже більше місяця кожен мій ранок починається з Маріуполя. З того, що відбувається в цьому українському місті, яке російські війська просто знищують. Такого не було в історії Європи протягом усіх років після Другої світової війни – щоб якесь місто руйнували в попіл, знищували повністю. Щоб його блокували, і вбивали його мешканців голодом, спрагою.

Це було пів мільйонне місто! В ньому і досі залишаються близько ста тисяч людей. Але немає фактично жодної неушкодженої будівлі, абсолютна більшість будівель у місті повністю зруйновані.

Російські військові знищували все. Вони підривали лікарні, пологовий будинок, житлові будинки. Вони підірвали навіть міський театр, в якому мирні мешканці ховалися від бомб, і поруч з яким були написи, які всі бачили, написи "діти".

Написи, які бачили російські пілоти, і які не зупинили їх від авіаудару.

Маріуполь майже знищений. Впевнений, кожен із вас вже бачив, як місто виглядає зараз. Після того, як до нього підійшла Російська Федерація. Просто руїни. Ось що Росія зробила з нашим мирним Маріуполем. Але – і з вашим мирним Маріуполем. Це місто завжди було домом для великої грецької громади. Українська грецька громада – одна з найбільших у світі. Століттями наші народи жили поруч, виховували дітей, будували майбутнє", - сказав президент у відеозверненні.

Нагадаємо, окупанти обстріляли порт у Маріуполі та знищили цивільне судно під прапором Домінікани.

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