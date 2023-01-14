Вже бомбив Кременчук: названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру (фото)

Російські військові, 14 січня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, внаслідок чого поранення отримали понад 60 людей. Обстріляти місто надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"Олег Тімошин - командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Його полк сьогодні вдарив по будинку у Дніпрі", - написав Братчук.

Фото: Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук

Зазначено також, що він же віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.

Ракетний удар 14 січня

Російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

Спершу повідомлялося про двох загиблих внаслідок удару, а згодом кількість жертв зросла до п’яти. Кількість постраждалих зросла до понад 60 осіб, серед яких є 12 дітей.

Після атаки у Дніпрі зруйновані 72 квартири. У них були прописані 100-200 людей. Саме на таку кількість орієнтуються рятувальники, розбираючи на місці завали.