Вже четвертий: окупанти призначили нового командувача західного воєнного округу

Західний во зс РФ очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во.

В окупаційній армії Росії відбулася чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника Сергія Кузовльова, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

Натомість західний воєнний округ зс РФ очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Відомо, що нині генерал Нікіфоров перебуває на командному пункті угруповання військ "захід" у Богучарі Воронезької області.

"Як формальна причина звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина", - пояснюють в ГУР.

Генерал Нікіфоров став четвертим командувачем західного во від початку повномасштабного вторгнення.

Попередні командувачі західного во:

генерал-полковник Олександр Журавльов – від листопада 2018 р. по липень 2022 р. але фактично з квітня 2022 р. був відсторонений від виконання обов'язків;

генерал-лейтенант Андрій Сичевой – від липня по серпень 2022 р.;

генерал-лейтенант Роман Бердніков – від серпня по вересень 2022 р.;

генерал-полковник Сергій Кузовльов – від листопада по грудень 2022 р.

Генерал-полковник Євген нікіфоров (52 роки):

1991 р. закінчив коломенське вище артилерійське вище командне училище.

2012 р. – військова академія генерального штабу вс рф.

2016 р. – 20-ю гвардійською армією західного во.

2017 р. – командувач 58 загальновійською армією південного во

2019 р. – заступник командувача військами західного во

2021 р. – командувач угрупованням військ в САР.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що генерал російської армії Сергій Суровікін, призначений у вересні командувачем російських військ в Україні, приєднався до власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для протистояння міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

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