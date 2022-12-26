Вже четвертий: окупанти призначили нового командувача західного воєнного округу

Західний во зс РФ очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во.
В окупаційній армії Росії відбулася чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника Сергія Кузовльова, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця.
Натомість західний воєнний округ зс РФ очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Відомо, що нині генерал Нікіфоров перебуває на командному пункті угруповання військ "захід" у Богучарі Воронезької області.
"Як формальна причина звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина", - пояснюють в ГУР.
Генерал Нікіфоров став четвертим командувачем західного во від початку повномасштабного вторгнення.
Попередні командувачі західного во:
- генерал-полковник Олександр Журавльов – від листопада 2018 р. по липень 2022 р. але фактично з квітня 2022 р. був відсторонений від виконання обов'язків;
- генерал-лейтенант Андрій Сичевой – від липня по серпень 2022 р.;
- генерал-лейтенант Роман Бердніков – від серпня по вересень 2022 р.;
- генерал-полковник Сергій Кузовльов – від листопада по грудень 2022 р.
Генерал-полковник Євген нікіфоров (52 роки):
- 1991 р. закінчив коломенське вище артилерійське вище командне училище.
- 2012 р. – військова академія генерального штабу вс рф.
- 2016 р. – 20-ю гвардійською армією західного во.
- 2017 р. – командувач 58 загальновійською армією південного во
- 2019 р. – заступник командувача військами західного во
- 2021 р. – командувач угрупованням військ в САР.
Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що генерал російської армії Сергій Суровікін, призначений у вересні командувачем російських військ в Україні, приєднався до власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для протистояння міністру оборони РФ Сергію Шойгу.
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