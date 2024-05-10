"Вже до Києва дійшли… язиком": пропагандистка ниє через наступ на Харківщині

Росіянка заявляє, що треба "рухати кордон, щоб Бєлгород врятувати", а не думаьти про взяття Харкова.

Російська пропагандистка Анастасія Кашеварова заявляє про величезні втрати російської армії у "м'ясних штурмах" і стверджує, що за такого підходу на взяття Харкова в РФ немає сил.

Про це пропагандистка написала в Мережі 10 травня.

Кашоварова саркастично вказує, що ті, хто пише про взяття Харкова, – "чудові люди, справжні знавці військового мистецтва, мабуть, самі не просто опорники брали, а цілі міста штурмували".

"Ви уявляєте, що таке штурм Харкова? У нас за село б’ються місяцями, Авдіївку роки брали, Бахмут узяли ціною, яка перевершує втрати в Афгані. Мар’їнку скільки брали? На Вугледарі скільки поклали? Диванні м'ясники. Що у вас у головах?" – ниє пропагандистка.

Водночас на її думку, треба "рухати кордон, щоб Бєлгород врятувати". Задля цього росіянка пропонує підключати авіацію з високоточкою зброєю, "а не знову кидати пацанів бездумно".

"Так все легко у наших експертів та деяких військових. Вже до Києва дійшли… язиком", – нагадала Кашеварова.

Нагадаємо, 10 травня Росія почали свій наступ на Харківщині: ЗСУ відбили спроби прориву росіян і зараз в області тривають бої. З деяких районів оголошено евакуацію населення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новий наступ Росії на Харків: правда чи фейк ? Що відбувається насправді?!

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