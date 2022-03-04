Вже домовилися з РФ: Арестович анонсував створення гуманітарних коридорів для евакуації українців

Вже домовилися з РФ: Арестович анонсував створення гуманітарних коридорів для евакуації українців

Інформація буде надана в режимі онлайн, коли вже відбуватиметься подія.

Українська та російська делегації домовилися про гуманітарну допомогу і гуманітарні коридори містам, які тимчасово страждають від навали окупантів РФ.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів під час телемарафону на 1+1.

"Виникло порозуміння з гуманітарної допомоги або гуманітарних коридорів оточених міст. В Україні це міста, які страждають від самої ж російської навали. Це дуже добре, тому що безпека мирних жителів - це тема номер один для світу...", - сказав Арестович.

Водночас, попри важливість цієї теми, українська сторона розуміє, з ким має справу. Тому інших подробиць Арестович не надав, лише пообіцяв згодом оприлюднити інформацію в режимі онлайн.

"Незважаючи на всю важливість цієї інформації, ми розуміємо, з ким маємо справу. І убезпечити треба навіть гуманітарні конвої. Тому ця інформація буде надана в режимі онлайн, коли вона вже відбуватиметься. А до цього давайте все ж таки притримаємо її, крім загального повідомлення, що воно має відбутися", - додав Арестович.