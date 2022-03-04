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Вже домовилися з РФ: Арестович анонсував створення гуманітарних коридорів для евакуації українців

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Вже домовилися з РФ: Арестович анонсував створення гуманітарних коридорів для евакуації українців

УНІАН

Інформація буде надана в режимі онлайн, коли вже відбуватиметься подія.

Українська та російська делегації домовилися про гуманітарну допомогу і гуманітарні коридори містам, які тимчасово страждають від навали окупантів РФ.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів під час телемарафону на 1+1.

"Виникло порозуміння з гуманітарної допомоги або гуманітарних коридорів оточених міст. В Україні це міста, які страждають від самої ж російської навали. Це дуже добре, тому що безпека мирних жителів - це тема номер один для світу...", - сказав Арестович.

Водночас, попри важливість цієї теми, українська сторона розуміє, з ким має справу. Тому інших подробиць Арестович не надав, лише пообіцяв згодом оприлюднити інформацію в режимі онлайн.

"Незважаючи на всю важливість цієї інформації, ми розуміємо, з ким маємо справу. І убезпечити треба навіть гуманітарні конвої. Тому ця інформація буде надана в режимі онлайн, коли вона вже відбуватиметься. А до цього давайте все ж таки притримаємо її, крім загального повідомлення, що воно має відбутися", - додав Арестович.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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