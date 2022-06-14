Вже два місяці літаки і гелікоптери РФ не літають над контрольованою ЗСУ територією – Повітряні сили

Вже два місяці літаки і гелікоптери РФ не літають над контрольованою ЗСУ територією – Повітряні сили

За даними речника Повітряних сил ЗСУ, Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

Вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над тією українською територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

Спікер зазначив, що багато хто ставить питання, як Повітряним силам, які мали бути знищені буквально у перші години російської агресії 24 лютого, вдається оберігати повітряний простір України вже на 111-й день війни.

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"Тому що противник вже близько двох місяців не залітає на контрольовану нашими Збройними силами територію України. Це великий показник. На тимчасово окупованій території противник залітає і застосовує там вертольоти і ударну авіацію", - наголосив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, останні вісім років здійснювалася підготовка Повітряних сил ЗСУ на випадок атак з повітря російських літаків і гелікоптерів.

Ігнат зазначив, що з початку війни на Донбасі у 2014 році українські Повітряні сили готувалися до такого сценарію.

"Ми прораховували певні ризики і розуміли усі плани – план А, план B, план C, який може виникнути у даній ситуації. Усі сподівалися, що все ж таки вдасться уникнути конфлікту, можливо, політико-дипломатичним шляхом, і втім, він стався, і до нього Повітряні сили були готові", - сказав він.

"За лічені години, хвилини було вирішено про виведення з-під удару основної частини авіації, зенітно-ракетних військ, також особового складу, і вдалося врятувати основний бойовий потенціал Повітряних сил від його знищення, як планувала це Росія. Знищені Повітряні сили означали б повний тотальний контроль над небом аж до західних кордонів", - наголосив Ігнат.

За даними речника Повітряних сил ЗСУ, Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

"Наразі воно дещо у такому ключі і зберігається, тому що хоч ми і знищили противника, але ж він має можливість поповнювати свої втрати резервами із середини Росії. Таким чином, Повітряні сили України на сьогодні контролюють повітряний простір на території, яку контролюють Збройні сили", - заявив Ігнат.

Спікер також зазначив, що зенітні ракетні війська Повітряних сил збили вже 500 повітряних цілей, що включають крилаті ракети, БПЛА, літаки та вертольоти противника.

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