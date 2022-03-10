Вже кілька днів не вдається відкрити гуманітарний коридор у напрямку Волноваха-Покровськ

Вже кілька днів не вдається відкрити гуманітарний коридор у напрямку Волноваха-Покровськ

Людям власними силами допомагають керівники Луганської та Донецької областей.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що від 5 березня не вдається відкрити гуманітарний коридор у напрямку Волноваха-Покровськ.

Про це Верещук розповіла у відеозверненні 10 березня.

"На жаль, я мушу сказати те, що не вдалося. Волноваха. Напрямок Волноваха-Покровськ. Від 5 березня включно ми намагаємося відкрити цей гуманітарний коридор і нам не вдається", – сказала посадовиця.

"Але є такі люди як Павло Кириленко, керівник Донецької військово-цивільної адміністрації, який своїми власними силами зі своєю командою робить майже неможливе ­– допомагає людям всупереч забороні, всупереч безвідповідальності тих, хто мав би брати на себе відповідальність", – наголосила Верещук.

Вона також подякувала тим керівникам ВЦА, які роблять все від них залежне, аби забезпечити та організувати гуманітарні коридори на сході України. Зокрема, так діє і керівник Луганської ВЦА Сергій Гайдай, якому міністерка теж подякувала.

Нагадаємо, за останні два дні з зон бойових дій в Україні гуманітарними коридорами вдалося вивезти понад 60 тис. мирних людей.

ТСН.ua

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