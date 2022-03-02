Вже не чекають, коли їх ліквідують: російські окупанти залишили свою військову техніку та втекли

Вже не чекають, коли їх ліквідують: російські окупанти залишили свою військову техніку та втекли

Окупанти тікають з української землі, кидаючи свою техніку.

Російські окупанти вже не чекають поки їх ліквідують: вони залишають свою військову техніку та втікають.

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Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Кинута колона ворожої техніки у смузі відповідальності 93-тя ОМБр Холодний Яр. Окупанти вже не чекають, коли їх підсмажать і дизертирують, лишаючи у наше розпорядження озброєння та техніку "самой сильной армии в мире", - йдеться у дописі українських захисників.