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Вже не чекають, коли їх ліквідують: російські окупанти залишили свою військову техніку та втекли

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Вже не чекають, коли їх ліквідують: російські окупанти залишили свою військову техніку та втекли

Окупанти тікають з української землі, кидаючи свою техніку.

Російські окупанти вже не чекають поки їх ліквідують: вони залишають свою військову техніку та втікають. 

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ. 

"Кинута колона ворожої техніки у смузі відповідальності 93-тя ОМБр Холодний Яр. Окупанти вже не чекають, коли їх підсмажать і дизертирують, лишаючи у наше розпорядження озброєння та техніку "самой сильной армии в мире", - йдеться у дописі українських захисників. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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