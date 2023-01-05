Вже не думають про Бахмут: боєць ЗСУ розповів, як Шойгу "топить" Пригожина

Російські окупанти відтягують сили від Бахмута у бік Соледара – таким чином вони намагатимуться тиснути на місто з півночі.

Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко, інформує "Апостроф".

На думку захисника, окупанти зрозуміли, що "щодня класти 500 "мобіків" біля Бахмута і не отримувати нічого – просто безглуздо". Саме тому ворог змінив тактику та намагається взяти місто у таке собі півкільце.

"Навіть уже Пригожин визнає, що місто стало фортецею, брати яку проблематично і дорого. У них закінчуються ресурси, мабуть, потік професійних головорізів для "Вагнера" став вичерпуватися, тому орки коригують свою тактику, намагаючись тиснути на Бахмут з півдня і півночі", – розповів військовий.

На його думку, захоплення Бахмута нічого не принесе росіянам у практичному значення, але і Шойгу, і Пригожину треба показати хоч якийсь результат на фронті.

За словами Лисенка, Шойгу і Пригожин та подібні до них давно вже не про Бахмут думають, а ділять владу "після Путіна" і створюють для цього свої особисті армії, які потрібно озброювати і забезпечувати.

"І тут на перший план виходить проблема дефіциту та нестачі снарядів. Звідси й ростуть "ноги" у повідомлень про те, що Шойгу з Герасимовими, щоб утопити Пригожина, просто шкодують для "Вагнера" снаряди, щоб головорізи "кухаря" ще швидше видихнулися і остаточно сіли в калюжу", – підсумував боєць батальйону "Свобода".

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Нагадаємо, що 20 грудня президент Володимир Зеленський несподівано відвідав Бахмут і нагородив захисників України. Це місто окупанти намагаються захопити ще від травня. Воно залишається однією із найгарячіших точок на всій лінії фронту.

5 січня стало відомо, що ЗСУ вибили окупантів за межі Бахмута. Проте довкола міста тривають запеклі бої.

За інформацією видання The Wall Street Journal, російська армія вимушено призупинила наступ на Бахмут і перекидає бронетехніку та артилерію в напрямку Соледара, що розташований за 15 км на північ.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Бахмут як місто перестало існувати.

Читайте також: