"Вже не може воювати без лендлізу КНР, Ірану та КНДР": історик назвав найсильніші і найслабші сторони армії РФ

Армія Росії побудована за зразками ХVIII століття. Це армія офіцерів, у ній солдат – "це гвинтик, це м'ясо, це непотріб". Проте її сильна сторона – це масовість. А також вертикаль, яка здатна вбивати тисячі, десятки, сотні, мільйони людей.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів військовий, історик і науковий співробітник НАН України Олександр Алфьоров.

"Слабка сторона – росіяни не здатні довго воювати. Усі їхні війни тривають 1,5-2 роки, і якщо їм не починають надавати допомогу, вони програють. Це закон. І як би вони не казали, що вони "друга армія у світі", Північна Корея, Іран, Китай – це їхні спонсори. Це їхній лендліз, вони без нього не можуть воювати. Російська армія швидко видихається. Вона направлена на швидкий наступ, а воювати в довгу без допомоги, у них не виходить. І це вже підтверджується – вони вже не можуть воювати без іноземної техніки", - пояснив історик.

Алфьоров також зауважив, щоросійська армія – це спадкоємець совєтської армії, а та – російської імператорської армії, яка формувалась за часів кріпосного права. Тоді у Європі воювали рицарі, у нас – шляхта.

"Це прошарок населення, яке сплачує податок кров’ю. У Московії цей прошарок був мінімальний, і воювали вони кріпаками. Коли починалася війна, цар-імператор видавав декрет – кожному поміщику віддати певну кількість кріпаків в армію. В армію, на 25 років! А кого тоді віддавали без жалю? Дебілів. Бо хороброго, мужнього, статного ви не відправите ніколи. Відправляли якусь людино-собаку або політичного в’язня. Вони мразі відправили Шевченка до дебілів. Тому вони воювали непотрібними людьми. Так, російську армію боялись у Європі, але не за доблесть, мужність і хоробрість. Вони боялись, бо це бидломаса", - розповів він.

Алфьоров також наголосив, що в Росії немає жодного рядового героя серед людей. У них герої – вищий офіцерський склад. Тільки у часи, коли Росія програла Кримську війну, то з'явились герої і ті виявились із прізвищами Шевченко, Кішка – це українці.

"У нас армія ініціативна, а у них армія – в масі безініціативна, не віддана, але з великою боязню офіцерів. Між офіцером і рядовим – прірва. У нас – навпаки", - резюмував Олександр Алфьоров.

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