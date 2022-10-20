Вже не перша бійка: чим прославився затриманий голова Білгорода-Дністровського

В СБУ усе заперечують, кажуть, на відео, яке фільмували колеги мера, видно, що міський голова перешкоджає проведенню обшуку та провокує бійку.

Затриманий голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан і раніше фігурував у бійках, йдеться в ТСН.

На Одещині після обшуку у його кабінеті до лікарні потрапив міський голова Білгорода-Дністровського, у побитті та катуванні він звинувачує спецпризначенців.

У СБУ, яка направила групу на проведення обшуку, кажуть: усе було не так, мер перешкоджав правоохоронцям і провокував бійку, тож на нього наділи кайданки. Дії обох сторін нині вивчає прокуратура, бо як виявилося - мер фігурує вже не в першій бійці.

На своїй сторінці у соцмережах посадовець демонструє фото зі саднами на обличчі та слідами від кайданок - як доказ протиправної діяльності спрецпризначенців. Розповідає, після обшуку опинився в лікарні.

“Вони не давали змогу підійти співробітникам швидкої, щоб мені надали хоча б якусь допомогу. Мене поклали до стаціонару і буду тут, бо у мене зафіксовано, лікарі кажуть, струс головного мозку. В мене побито усе і розтягнення зв'язок, тому що мені руки заламали і вивертали”, - твердить він.

В СБУ усе заперечують, кажуть, на відео, яке фільмували колеги мера, видно, що міський голова перешкоджає проведенню обшуку та провокує бійку. Повідомляють, що очільника міста підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, які виділили місту на відшкодування наслідків ракетних ударів. Ордер на обшук надали.

“Мер намагався перешкодити правоохоронцям і провокував бійку. Щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ вдягнули на нього кайданки. Жодних ознак фізичного насильства, незважаючи на всі провокації мера, вчинено не було. Навпаки, саме за фактом нападу на співробітників СБУ при виконанні службових обов‘язків Нацполом відкрите провадження щодо самого міського голови”, - твердять у відомстві.

Тож нині очільник Білгорода-Дністровського фігурант одразу двох бійок. В обласній прокуратурі також розслідують інцидент, що стався влітку на сесії районної ради. Там очільник міста почубився з головою райради. “Він підозрюється за неумисне нанесення побоїв та легких тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з виконанням такої особи службових обов’язків. Це і в мирний час навряд чи припустимо, але у військовий час коли такі дії відбуваються, то це не найкращим чином виглядає влада в очах населення”, - каже прокурор Сергій Комтенко.

Нині прокуратура займається розслідуванням і свіжого інциденту- під час обшуку.

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