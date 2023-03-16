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Вже не раз рятували життя: українські розвідники отримали сучасні бронетранспортери Oncilla (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
851
Час на прочитання
1 хв
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Вже не раз рятували життя: українські розвідники отримали сучасні бронетранспортери Oncilla (відео)

Фото: скриншот з відео

БТР Oncilla є спільною українсько-польською розробкою.

Українські розвідники отримали декілька модернізованих бронетранспортерів Oncilla.

Про це інформує Головне управління розвідки України.

"Машина використовується для вивезення десанту в тяжких умовах. Таких машин 30, які уже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя", – зазначив представник конструкторського бюро "Берил" Віктор Левченко.

БТР Oncilla є спільною українсько-польською розробкою. Машина оснащена 12,7 мм кулеметом, а до комплексу захисту входить, зокрема, подвійне протимінне дно. Авто вміщує 6 осіб десанту + водій, стрілець і командир. Загалом – 9 людей.

Нагадаємо, що до України нарешті прибули перші французькі колісні танки AMX-10 RC.

Також повідомлялося, що перший український батальйон пройшов підготовку на американських БМП Bradley.

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Дата публікації
Перегляди
851
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