Вже не раз рятували життя: українські розвідники отримали сучасні бронетранспортери Oncilla (відео)

Українські розвідники отримали декілька модернізованих бронетранспортерів Oncilla.

Про це інформує Головне управління розвідки України.

"Машина використовується для вивезення десанту в тяжких умовах. Таких машин 30, які уже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя", – зазначив представник конструкторського бюро "Берил" Віктор Левченко.

БТР Oncilla є спільною українсько-польською розробкою. Машина оснащена 12,7 мм кулеметом, а до комплексу захисту входить, зокрема, подвійне протимінне дно. Авто вміщує 6 осіб десанту + водій, стрілець і командир. Загалом – 9 людей.