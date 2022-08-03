Вже не "спецоперація", а "українська проблема": у Путіна знову заговорили про мирні переговори з Україною

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.
Пєсков заявив, що нібито РФ готова до врегулювання "української проблеми", якщо Україна виконає вимоги Кремля.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Речник диктатора побідкався, що у Стамбулі Україна нібито погодилась виконати вимоги Кремля в обмін на завершення війни, проте згодом переговорний процес зупинився. Водночас Пєсков уже не говорив про "спецоперацію", а заявляв про врегулювання "української проблеми".
"Так, справді Росія готова до вирішення української проблеми дипломатичним шляхом – на своїх умовах", - сказав Пєсков.
Він заявив, що нібито українська влада знає про вимоги Кремля і РФ "добиватиметься їхнього виконання". Разом з тим речник диктатора не уточнив про які вимоги йдеться.
Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров побідкався, бо нібито Україна не хоче домовлятись з Росією. Керівник російської дипломатії також обурився на те, що Україна планує перемогти країну-агресорку у війні.
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