Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.

Пєсков заявив, що нібито РФ готова до врегулювання "української проблеми", якщо Україна виконає вимоги Кремля.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Речник диктатора побідкався, що у Стамбулі Україна нібито погодилась виконати вимоги Кремля в обмін на завершення війни, проте згодом переговорний процес зупинився. Водночас Пєсков уже не говорив про "спецоперацію", а заявляв про врегулювання "української проблеми".

"Так, справді Росія готова до вирішення української проблеми дипломатичним шляхом – на своїх умовах", - сказав Пєсков.

Він заявив, що нібито українська влада знає про вимоги Кремля і РФ "добиватиметься їхнього виконання". Разом з тим речник диктатора не уточнив про які вимоги йдеться.

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров побідкався, бо нібито Україна не хоче домовлятись з Росією. Керівник російської дипломатії також обурився на те, що Україна планує перемогти країну-агресорку у війні.

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