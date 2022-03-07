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Вже немає третини: у МВС назвали кількість російських окупантів, яких знешкодила армія України

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Вже немає третини: у МВС назвали кількість російських окупантів, яких знешкодила армія України

Associated Press

Загалом на Україну напало 145 тис. осіб наземної армії.

Російські окупанти, яких президент країни-агресорки Володимир Путін відправив воювати проти України, вже втратили третину свого складу.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко з посиланням на очільника Центру оборонних стратегій.

Як вказується,  кількість російського війська під час вторгнення 24 лютого, коли окупанти цинічно напали на Україну, налічувала 145 тис. осіб наземної армії: 110 тисяч солдат сухопутних військ та 35 тисяч поліцейських сил (ОМОН, СОБР, Росгвардія).

Проте, за 11 днів боїв українська армія героїчно знешкодила до 46 тисяч російських вояків - це як вбиті, і поранені так і захоплені в полон загарбники.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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