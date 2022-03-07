Вже немає третини: у МВС назвали кількість російських окупантів, яких знешкодила армія України

Вже немає третини: у МВС назвали кількість російських окупантів, яких знешкодила армія України

Загалом на Україну напало 145 тис. осіб наземної армії.

Російські окупанти, яких президент країни-агресорки Володимир Путін відправив воювати проти України, вже втратили третину свого складу.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко з посиланням на очільника Центру оборонних стратегій.

Як вказується, кількість російського війська під час вторгнення 24 лютого, коли окупанти цинічно напали на Україну, налічувала 145 тис. осіб наземної армії: 110 тисяч солдат сухопутних військ та 35 тисяч поліцейських сил (ОМОН, СОБР, Росгвардія).

Проте, за 11 днів боїв українська армія героїчно знешкодила до 46 тисяч російських вояків - це як вбиті, і поранені так і захоплені в полон загарбники.