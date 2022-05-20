Вже несе службу: у харківських надзвичайників з'явився пухнастий Байрактар (фото)

Вже несе службу: у харківських надзвичайників з'явився пухнастий Байрактар (фото)

У Харкові в надзвичайників з'явився пухнастий Байрактар. Цуценя рятувальники знайшли під час ліквідації наслідків обстрілів російськими окупантами.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Харківські надзвичайники знайшли цуценя у Київському районі міста. С того часу песик залишився із пожежниками. Йому дали ім’я Байрактар. Але всі його називають скорочено Бай.

“Відтоді він несе службу разом із своїми новими колегами. Звання і форменого одягу Байрактар ще немає, але за свою службу отримує заробітну плату щодня у вигляді різних смаколиків”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що окупанти змушують українських військовополонених збирати тіла загиблих.

Читайте також: