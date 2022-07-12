Вже обговорив із Путіним "напрямки удару": Лукашенко знову марить нападом на Білорусь і РФ

Лукашенко вкотре звинуватив Захід у мовляв агресивних намірах щодо РФ і Білорусі. Цього разу він знову марить нападом на Білорусь і РФ.

Таку заяву зробив Лукашенко 12 липня на зустрічі із випускниками військових вишів та офіцерами Білорусі.

Лукашенко, повторюючи риторику свого кремлівського наставника Путіна, висловися, що буцімто країни НАТО формують "броньований кулак" який створюється, на його думку, "явно не для захисту".

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"Більше того, останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора (11 липня) з президентом РФ, розробляються стратегічні плани нападу на Росію, і головний напрямок удару (історія повторюється) через Україну та Білорусь", - сказав Лукашенко.

За його словами, "події, які сьогодні розгорнулися навколо Білорусі та Росії, вимагають граничної пильності та концентрації".

Як повідомлялося, в ISW вважають низькою ймовірність прямої участі Білорусі у війні.

Нагадаємо, у Білорусі знову помітили активність військової авіації з РФ (мапа).

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