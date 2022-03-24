"Вже вірить, що це не спецоперація": Міша Кацурін розповів, як спілкується з батьком, який живе в Росії

"Вже вірить, що це не спецоперація": Міша Кацурін розповів, як спілкується з батьком, який живе в Росії

Ресторатор також поділився про свою кампанію "Папа, поверь".

Багато українців впродовж всього місяця роблять усе, щоб росіяни дізнались правду, в першу чергу спілкуванням зі своїми рідними.

Свою особисту історію у "Сніданку. Онлайн" долучився розповісти популярний ресторатор Міша Кацурін. Завдяки йому тисячі українців скуштували В'єтнам, Таїланд, Японію, Китай. Але останній місяць він хоче лише одного – щоб тато, який живе біля Нижнього Новогорода, працює охоронцем у монастирі і дуже віруюча людина, повірив в те, що в Україні справжня війна, яку розпочала Росія. За його словами, вони ще продовжують спілкування і остаточно переконати батька йому не вдалось. Кацурін запустив кампанію "Папа, поверь", у якій закликає телефонувати своїм родичам до Росії та розповідати правду для того, щоб Україну почули всі.

instagram.com/misha_katsurin

"Це довгий процес. З однієї сторони, є російська пропаганда, яка розмовляла з ним протягом десяток років. Тобто професійні політтехнологи надавали йому певну інформацію. І є я, який протягом місяця будь-якими способами намагається донести йому правду. Я бачу і відчуваю, що він хоче мені повірити, просто йому складно, адже він живе в альтернативній реальності. Але вже є позитивні результати нашого спілкування, я веду методичну роботу в одну точку", - прокоментував Міша.

instagram.com/misha_katsurin

Ресторатор помітив, що найкращими аргументами є особисті історії або когось із знайомих і наголосив: батько вже вірить, що це не спецоперація. І наразі у Росії єдиними вільними медіа по факту є лише родичі з України та інших країн, які знають правду. Тому він не полишає надії достукатись до них, адже там живе близько 11 млн росіян, які для українців є родичами.

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