"Вже занадто пізно" - експерт про вплив мобілізації в РФ на перебіг війни

Росія вже декілька місяців формує та готує нові частини, які вони хочуть кинути на фронт в Україні. Але для того, щоб їх підготувати, їм потрібен час.

Часткова мобілізація в Росії не вплине на перебіг війни в Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт, полковник Сергій Грабський.

"Вже занадто пізно. Після того, як Україна прийшла до тями, вони просунулися тільки в Луганській області і лише на відстань менш як 50 кілометрів. З того часу, з квітня, коли вони оголосили про намір захопити Донбас, більшого просування не було", - заявив він.

Нагадаємо, після оголошення диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації з Росії втекла 261 тисяча чоловіків.

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