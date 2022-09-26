"Вже занадто пізно" - експерт про вплив мобілізації в РФ на перебіг війни

Росія вже декілька місяців формує та готує нові частини, які вони хочуть кинути на фронт в Україні. Але для того, щоб їх підготувати, їм потрібен час.
Часткова мобілізація в Росії не вплине на перебіг війни в Україні.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт, полковник Сергій Грабський.
"Вже занадто пізно. Після того, як Україна прийшла до тями, вони просунулися тільки в Луганській області і лише на відстань менш як 50 кілометрів. З того часу, з квітня, коли вони оголосили про намір захопити Донбас, більшого просування не було", - заявив він.
Нагадаємо, після оголошення диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації з Росії втекла 261 тисяча чоловіків.
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