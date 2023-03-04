Вже звернулися до керівників навчальних закладів: на окупованій частині Донеччини ворог проводить приховану мобілізацію

У Горлівці російська окупаційна адміністрація розіслала по навчальних закладах письмову вказівку щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Російські окупанти продовжують проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України з метою поповнення масштабних втрат в живій силі. Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 4 березня.

"Усім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження", - зазначається у зведенні.

У Генштабі також повідомили, що триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої та зайнятої території Луганської області.

"Окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх мирних мешканців, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації. Під дію обмежень потрапили Старобільск, Рубіжне та Станиця Луганська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російських “мобіків” на Донбасі, які скаржились Путіну, кинули на штурм. Так, мобілізованих з Іркутської області РФ, які входили до батальйонів у складі полку 1439, відправили на штурм Авдіївського укріпрайону біля Донецька. Майже всі вони загинули.

Стало відомо, що мобілізовані росіяни із Калінінградської області, які не прагнуть ставати "гарматним м'ясом", звернулися до свого губернатора та міноборони РФ.

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