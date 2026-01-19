- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1446
- Час на прочитання
- 1 хв
Взяли живцем вбивцю українських полонених на Курщині – Зеленський підтвердив
Президент України Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон російського військового, причетного до розстрілу 9 українських солдатів на Курщині у жовтні 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський заявив про взяття в полон саме того росіянина, який був винен у розстрілі українських військових на Курщині у жовтні 2024 року.
Про це Зеленський повідомив після доповіді першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.
“Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде”, – наголосив Зеленський під час доповіді Олександра Поклада.
Глава держави також подякував Службі безпеки України за протидію російським диверсіям у тилу.
“Дякую СБУ за захист наших громадян”, – додав він.
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року російські окупанти розстріляли 9 українських військових у районі населеного пункту Зелений Шлях на Курщині.
За даними аналітиків DeepState, українські бійці, які виходили на позиції, сподівалися перебувати у відносному тилу, проте були змушені вступити в контакт із ворогом. Через обмежену кількість боєприпасів вони змушені були здатися.