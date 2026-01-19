Взяли живцем вбивцю українських полонених на Курщині – Зеленський підтвердив

Військові армії РФ / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив про взяття в полон саме того росіянина, який був винен у розстрілі українських військових на Курщині у жовтні 2024 року.

Про це Зеленський повідомив після доповіді першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.

“Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде”, – наголосив Зеленський під час доповіді Олександра Поклада.

Реклама

Глава держави також подякував Службі безпеки України за протидію російським диверсіям у тилу.

“Дякую СБУ за захист наших громадян”, – додав він.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року російські окупанти розстріляли 9 українських військових у районі населеного пункту Зелений Шлях на Курщині.

За даними аналітиків DeepState, українські бійці, які виходили на позиції, сподівалися перебувати у відносному тилу, проте були змушені вступити в контакт із ворогом. Через обмежену кількість боєприпасів вони змушені були здатися.