Взяті в полон китайці розповіли про службу в російській армії: подробиці здивують

Китайські військові на війні. / © СБУ

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Громадянин Китаю Ванг Гуанцзюн та Чанг Ренбо, які потрапили до полону ЗСУ під час боїв біля Білогорівки, розповіли про службу в російській армії. Кажуть, що раніше не мали жодного бойового досвіду.

Про це китайські солдати повідомили на пресконференції у Києві.

За словами китайців, вони підписали контракт із армією РФ, хоча не мали жодного бойового досвіду. Один планував працювати з медичною реабілітацією. Втім, як тільки приїхав до Росії, то його відправили до підрозділу. Інший заявив, мовляв, їхати не хотів, але його змусили.

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Їхнім командиром був росіянин. Перекладача їм не надали, а натомість все пояснювали жестами. У російській армії їх використовували важких роботах.

Один з полонених каже, що в його підрозділі було десятеро громадян Китаю, а в підрозділі іншого - двоє. За словами китайських солдатів, воювати не встигли. Один отримав поранення, а інший - здався.

Полонені розповідають, що перед тим, як приїхати воювати до Україну, вони мали інформацію лише про перемоги Росії на фронті. Тепер хочуть повернутися додому і згодні на обмін.

Полонені китайці

Кілька днів тому український президент Володимир Зеленський заявив, що двоє громадян Китаю були захоплені на полі бою. Вони воювали за агресорку Росію.

Стало відомо, військових КНР у підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Йдеться про понад 150 осіб. Reuters повідомляє, що ці солдати не мають прямого стосунку до уряду КНР, а є найманцями.

Китай свою причетність до цього відкидає. Мовляв, позиція КНР щодо української кризи — як Пекін називає війну — “є дуже чіткою та широко визнана міжнародною спільнотою”.

Дата публікації 18:25, 10.04.25 Кількість переглядів 112 Зеленський опублікував відео допиту китайського найманця, який воював за Росію