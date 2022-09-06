"Взірець незламності": стало відоме ім'я військового, який підняв український прапор над звільненим Високопіллям

Днями стало відомо про звільнення села Високопілля на Херсонщині. На знак звільнення населеного пункту від росіян українські мужні воїни підняли на даху місцевої лікарні прапор України.

Фото героїчних військових швидко розлетілося Мережею і стало вірусним. Як виявилося, одним із воїнів, які встановили український прапор над звільненим Високопіллям на Херсонщині, був український захисник родом із Полтавщини.

Про це сповістила волонтерка Наталія Кольба, пишуть місцеві ЗМІ.

За її словами, звуть захисника Ян. Він народився у Полтавській області і за час повномасштабного вторгнення РФ 2022 року вже звільнив не один населений пункт разом з іншими воїнами ЗСУ.

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Інформацію про звільнення Високопілля підтвердив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. За його словами, Високопілля є "взірцем незламності".

Нагадаємо, Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила всі атаки.

На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

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