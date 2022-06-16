"Взяли на замітку": Лавров відповів на обіцянки України зруйнувати Керченський міст

"Взяли на замітку": Лавров відповів на обіцянки України зруйнувати Керченський міст

Лавров запевнив, що російська армія – "відповідальна", і всі ці загрози беруться на замітку.

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров відреагував на заяву українського генерала Марченка, який керував обороною Миколаєва, про те, що Керченський міст – ціль номер один для ЗСУ після отриманння необхідного озброєння.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Про Керченський міст уже хтось з українських голів, що розмовляють, я не знаю, чим там вони розмовляють, вимовив загрозу", - сказав він.

Лавров запевнив, що російська армія – "відповідальна", і всі ці загрози беруться на замітку.

"Диму без вогню не буває, але я переконаний, що всі ці плани зазнають повного краху", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що українська розвідка отримала та виклала в Мережу детальну технічну документацію Керченського мосту.

Нагадаємо, речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що про "погрози" щодо Кримського мосту знають, однак не беруть до уваги. За словами Пєскова, безпека Криму та мосту гарантована російськими військовими.

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