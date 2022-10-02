"Взялись за гарячі дупи і почали відходити": бійці, які звільнили Лиман, розповіли, як ворог тікав із оточення

Попри активність ворога на Донеччині, Збройні сили повністю звільнили Лиман і його контролюють, сьогодні остаточно закріплюються у ньому.

На дорозі, якою українська армія проводила наступ, неймовірна кількість спаленої техніки окупантів. Бо збройні сили, як кажуть самі солдати, "зварили" окупантів у Лиманському котлі. Росіяни тричі просили коридор, аби вивести свої сили, та після відмови, навіть не шкодуючи своїх, росіяни вдарили по Лиману авіацію та артилерією, випустивши кілька сотень снарядів та ракет. Цей обстріл був радше агонією перед втратою контролю над населеним пунктом. Втекти росіяни змогли не всі.

"Їх так розбили. По-перше - це склади їхнього забезпечення. Вони було знищенні. Великі вузлові, били по місцях скупчення. Ми давно знали, де розташовані, хто і як вони це все робляться. Їхні шляхи логістики були також обрубані. Це дало змогу нам замкнути кільце і "варити" їх у цьому котлі, тих хто залишився", - розповідає військовослужбовець Нацгвардії України, батальйону їм. Героя України Кульчицього Дмитро.

Операція по звільненню Лиману тривала не один тиждень. Наші десантні-штурмові війська та підрозділи Нацгвардії змогли оточити Лиман із трьох боків, що повністю перекрило будь-яке сполучення росіян із поки ще окупованими територіями. Чималу роль у цьому зіграла і деокупація сусіднього Дробишевого, кажуть армійці. Повне оточення в якому опинились окупанти залишило їх без будь-якої підтримки. "По радіоперехопленню ми дивились, що у них там паніка: чому не стріляє артилерія? Де наша артилерія. Вони взялись за гарячі дупи, зрозуміли, що їм більше пече і почали відходити", - розповідають бійці.

І поки українська артилерія трощила підтрозділи росіян, штурмовики заходили у місто. А коли російські солдати зрозуміли, що тікати вже немає куди, вдались до старих методів, покидали своїх поранених та загиблих і перевдягались у цивільних, та намагались вийти пішки. "Вони вирішили, що треба залишити нам лендліз, перевдягнутися у цивільних і полями та ще напрямками виходити звідти. Не у всіх вийшло", - каже "Мустанг".

"Тікали забираючи на собі все, що змогли винести на руках, покидали купу БК. Своїх двухсотих, їх просто вистачає там", - додає Дмитро.

Та ця операція по звільненню Лиману і околиць точно увійде у підручники перемог Збройних сил, і не лише тому, що втрата міста - політична невдача Росії, як кажуть міжнародні експерти, а й тому, що це було повне оточення російського війська без шансів на вихід. Зараз в Лимані військові закінчують зачистку. Оскільки по підвалах будинків ще можуть ховатись окупанти. "Ще йде перевірка людей, які там лишись. Квартали, підвали, бо дуже багато було інформації, що там 30 людей заховалось, там заховалось 10 людей", - розказують бійці.

Окрім того, поразка росіян у битві за Лимані стратегічна - саме місто ключове на перетині доріг з поки ще окупованою Луганщиною. Тож тепер у росіян немає стабільних шляхів сполучення між своїми підрозділами, а це значить, що скоро можна буде почути про чергові звільнені Збройними силами містечка.

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