"Взяв би додому, але дому тепер немає": херсонець врятував пораненого птаха після обстрілу міста (фото)

Головне, щоб поруч були ті, хто вчасно витре серветкою кров з наших крил.

Херсонець врятував пораненого ворона внаслідок ворожого обстрілу одного з районів міста. Їхні щемливі фото ширяться Мережею.

Про чоловіка і птаха розповів Медіа-центр "ІРС-Херсон".

"За годину до цього фото поблизу його будинку розірвалась російська авіабомба. Чоловік дістав легку контузію, але загалом каже: "Нормально"", - йдеться у дописі.

Після обстрілу Херсона Фото: Медіа-центр ІРС-Херсон

На вулиці чоловік знайшов птаха з перебитими уламками бомби крилами і розгубився, адже не знає, що з ним робити далі.

"Каже, взяв би додому, але і дому у нього тепер майже немає. І тут ми могли б довго і пафосно писати про "незламність" херсонців і поетично порівнювати місто з пораненим вороном, але все це не зовсім так. Всі ми зламні, просто у кожного різний поріг цієї "зламності". Головне, щоб поруч були ті, хто вчасно витре серветкою кров з наших крил", - зазначають під фото.

Додамо, що російські військові обстріляли один з районів Херсона 20 травня. Під вогнем були житлові будинки, складське приміщення, гаражі. Били й по передмістю та населених пунктах Бериславського району: є пошкодження стільникової вежі, влучили по архівній установі та припортовій інфраструктурі у Херсоні.

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