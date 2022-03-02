Wizz Air безкоштовно надасть 100 тис. квитків для біженців з України

Wizz Air безкоштовно надасть 100 тис. квитків для біженців з України

Рейси заплановано з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air безкоштовно надасть 100 тис. квитків для українців, які покидають країну через воєнну агресію Росії.

Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.

Авіакомпанія хоче допомогти українським біженцям дістатися до місця призначення, де б це не було.

Компанія надасть безкоштовні квитки на короткомагістральні рейси, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії у березні.

У безкоштовний квиток врахована ручна поклажа, однак за багаж потрібно доплачувати окремо. Для бронювання квитка необхідний український паспорт, який засвідчує особу.

Wizz Air також пропонує "рятувальний" квиток вартістю €29.99 та €69.99 для українців, які перебувають в інших країнах.

Нагадаємо, раніше 32 країни світу закрили небо літакам Росії. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.