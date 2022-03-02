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Wizz Air безкоштовно надасть 100 тис. квитків для біженців з України

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Wizz Air безкоштовно надасть 100 тис. квитків для біженців з України

УНІАН

Рейси заплановано з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air безкоштовно надасть 100 тис. квитків для українців, які покидають країну через воєнну агресію Росії.

Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.

Авіакомпанія хоче допомогти українським біженцям дістатися до місця призначення, де б це не було.

Компанія надасть безкоштовні квитки на короткомагістральні рейси, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії у березні.

У безкоштовний квиток врахована ручна поклажа, однак за багаж потрібно доплачувати окремо. Для бронювання квитка необхідний український паспорт, який засвідчує особу.

Wizz Air також пропонує "рятувальний" квиток вартістю €29.99 та €69.99 для українців, які перебувають в інших країнах.

Нагадаємо, раніше 32 країни світу закрили небо літакам Росії. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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