Wizz Air повертається до України: коли планують відновити польоти і яка ціна квитків

Wizz Air повертається до України: коли планують відновити польоти і яка ціна квитків

На сайті Wizz Air відкрився продаж квитків з України до міст Європи і навпаки.

Авіакомпанія Wizz Air планує відновити рейси до України вже в липні 2022 року.

Про це йдеться на сайті авіаперевізника Wizz Air.

Так, у системі бронювання Wizz Air після двомісячної перерви відновили можливість бронювання рейсів до та з українських аеропортів. Придбати авіаквитки можна з аеропортів "Жуляни", що в Києві, та Одеси.

Наприклад, вже можна придбати квитки до Мілана, Берліна, Будапешта, Рима, Вроцлава, Вільнюса, Варшави. Ціни досить лояльні.

Приміром, авіаквиток з польської Варшави до українського Києва на 4 липня вартує 129 злотих (885 грн).

Wizz Air

Wizz Air

А з Одеси до Берліна можна долетіти за ціною від 469 грн. ‎Рейс з Берліна до Одеси 8 липня обійдеться у близько 476 грн.

Wizz Air

На бронювання діють обмеження: у послуги входять одна одиниця для ручної поклажі, харчування та додаткові послуги на борту відсутні.

До слова, наразі українське небо закрите для цивільних літаків через напад Росії 24 лютого.

Тим часом Anex Tour скасували усі закордонні рейси з Росії через ризик арешту літаків.

А Korean Air призупиняє пасажирські та вантажні рейси до Москви.

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