Wizz Air продовжила термін використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Європи

Wizz Air продовжила термін використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Європи

Авіакомпанія продовжила до 10 квітня період використання безкоштовних квитків для українців.

Угорська авіакомпанія Wizz Air продовжила період використання 100 тис. безкоштовних квитків для українських біженців на близькомагістральні рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії до 10 квітня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

"Wizz Air повідомляє, що для українських біженців усе ще є значна кількість безкоштовних посадкових місць на всіх рейсах континентальної Європи, що виконуються із сусідніх з Україною держав (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія). Авіакомпанія також продовжила період використання цих безкоштовних посадкових місць із кінця березня по 10 квітня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бюджетна авіакомпанія Wizz Air запропонувала безкоштовно 100 тис. квитків для українців, які покидають країну через воєнну агресію Росії.

Компанія також пропонує роботу за кордоном біженцям з України.

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