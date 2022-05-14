Wizz Air залишила тільки три рейси з України: коли та куди можна забронювати квиток

Wizz Air залишила в системі бронювання тільки три доступних напрямки з України і ті – після жовтня цього року.
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air, яка в середині квітня продовжила скасування всіх рейсів в Україну і з країни ще на місяць - до липня 2022 року і різко скоротила маршрутну мережу.
Тепер залишила в системі бронювання тільки три доступних напрямки з України і ті – після жовтня цього року, пише "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, станом на суботу авіакомпанія виставила ціни тільки на квитки Київ - Абу-Дабі, Запоріжжя - Вроцлав і Запоріжжя - Катовіце.
Ще в квітні в системі бронювання з Києва було 12 напрямків, зі Львова – шість, ще кілька – з Одеси.
Нагадаємо, що Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року.
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