WP: США встановили обмеження на удари по території РФ – на яку глибину можна бити

Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

Про це пише Washington Post з посиланням на двох українських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

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У виданні зазначають, що нова політика США, яка дозволяє Україні обстрілювати російську територію певною американською зброєю, призвела до скорочення деяких російських атак, але все ще обмежує дальність настільки, що не дозволяє Україні вражати ключові аеродроми. Ці аеродроми використовуються російськими літаками, які скидають смертоносні КАБи, які зараз завдають найбільшої шкоди військовим позиціям і цивільним особам.

"США погодилися дозволити Україні вести вогонь з американської зброї по Росії через ділянку кордону, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус. Однак якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Сили оборони можуть завдати удару у відповідь по військах, що атакують її з-за кордону", – заявив речник Пентагону Чарлі Дітц.

За його словами, Україні також дозволено використовувати надані США системи протиповітряної оборони для ударів по російських літаках, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван своєю чергою заявив, що "йдеться не про географію, а про здоровий глузд", і Україні дозволено "завдати удару у відповідь силам, які завдають ударів по ній з-за кордону".

Проте, за інформацією WP, українські військові сумніваються, що вони мають "таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі".

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що політика США все ще забороняє українським силам завдавати ударів по військових цілях із наданої США зброї в оперативному та глибокому тилу території Росії.

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