Куди Україна може вдарити ATACMS і Storm Shadow у Росії: WSJ назвало наступну "жирну" ціль

Україна може спрямувати черговий удар західними ракетами по Ростовській області РФ, оскільки там розташовано багато стратегічних об'єктів, які можуть стати потенційними цілями ЗСУ.

Таку інформацію повідомило видання The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання, після того як союзники дозволили Україні завдавати ударів по цілях на території РФ, російські аеродроми, склади боєприпасів та полігони більше не є в безпеці. Зараз сотні об'єктів знаходяться в межах досяжності потужніших ракет, які значно перевершують за ефективністю безпілотники дальнього радіусу дії, що використовуються Україною.

Інститут вивчення війни виявив близько 200 військових цілей в радіусі дії ракет ATACMS та Storm Shadow. Аналітик ISW Джордж Баррос зазначає, що це лише частина можливих цілей. За його словами, Україна може використовувати розвіддані для атак на штаби та інші об'єкти, які змінюють своє місце розташування.

Ліквідація штабу бригади чи дивізії може спричинити безлад на кілька днів для сотень російських солдатів, зазначає аналітик Інституту вивчення війни.

Видання повідомляє, що одна з найбільших концентрацій цілей знаходиться у Ростовській області, де є щонайменше чотири аеропорти, що потрапляють у радіус дії західних ракет, хоча деякі з них є цивільними.

Ростов є важливим вузлом для транспортування військ, що потім відправляються на окуповані території сходу України. Удар по регіону може мати серйозні наслідки, вивівши з ладу важливий плацдарм для розміщення російських військ. Водночас не вдалося встановити, чи існують обмеження з боку США щодо вибору цілей або регіонів для атак Україною.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, використання західних систем для ударів по військових об'єктах у Росії створює для ЗСУ ширші можливості для успішного ведення багатопрофільної широкомасштабної сучасної війни. Водночас обмеження Заходу щодо ударів обмежують можливості українських сил у розробці адекватних ударних пакетів.