WSJ: Залужний сказав американцям, що ЗСУ – на порозі прориву

Видання стверджує, що Україна і союзники мають різні точки зору, як змінити ситуацію на полі бою.

США та союзники закликають Київ провести на півдні України загальновійськову операцію, яка передбачає спільні дії різних родів військ і яку західні інструктори навчали українців останніми місяцями на базах НАТО, щоб спробувати прорвати оборону Росії та просунутися до Азовського моря.

Про це йдеться у великій статті The Wall Street Journal, присвяченій українському контрнаступові.

Друга Курська битва

Видання стверджує, що Україна і союзники мають різні точки зору, як змінити ситуацію на полі бою за обмежений час до настання зими.

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"Ви не розумієте природи цього конфлікту. Це не боротьба із заколотниками. Це Курськ", – передає WSJ слова головкома ЗСУ Валерія Залужного, які він начебто сказав під час однієї розмови з американцями. Залужний мав на увазі головну битву Другої світової війни між Німеччиною та Радянським Союзом.

У виданні вказують, що обсяг військової техніки, яку США передали Україні (було виділено озброєнь на суму понад 43 мільярди доларів), достатній для цього наступу і навряд чи залишиться на тому самому рівні у 2024 році.

"Ми створили цю гору сталі для контрнаступу. Ми не зможемо повторити це", – сказав у коментарі WSJ один колишній американський чиновник на умовах анонімності.

За словами офіційних осіб США, для України ще не пізно досягти успіхів.

Українські командири також стверджують, що час для їхнього контрнаступу ще не минув, а Залужний начебто повідомив офіційним особам США, що наші війська "перебувають на порозі прориву".

"Глибокі розбіжності щодо стратегії залишаються"

За інформацією видання, протягом останніх кількох тижнів США закликали українців зосередити свої сили в районі на північ від Токмака, щоб прорвати першу лінію російської оборони, яку загалом визнають найважчою для прориву.

"Хоча в уряді США існують різні погляди, один чиновник сказав, що Вашингтон висловив серйозне розчарування стратегією України, зокрема зосередженістю президента Володимира Зеленського на Бахмуті, який деякі українські командири вважають корисним для зміцнення морального духу та створення буферної зони на сході", – йдеться у статті.

Після того, як офіційні особи США застерегли Україну від розпорошення своїх зусиль, українські війська скоригували свою стратегію та перейшли до оборони у східній частині Запорізької області, стверджує WSJ. Ця зміна дозволила українцям зберегти свої сили для головного удару в іншому місці та обмежити витрати артилерії.

Але американські офіційні особи кажуть, що українські сили все ще занадто розкидані для зосередженого наступу на південь з численними бригадами, розгорнутими на сході.

Джерела видання кажуть, що атаки українських невеликих підрозділів на вузьких фронтах уповільнюють наступ і дають росіянам більше можливостей відповісти.

"Розчарування контрнаступом є недоречним"

Деякі колишні чиновники кажуть, що розчарування Пентагону темпами українського контрнаступу є недоречним.

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"Якщо Америка воює, вона воює з перевагою в повітрі на полі бою", – сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці, який обіймав посаду головного командувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (2013-2016)

"В Україні цього немає. Також ми не дали Україні далекобійної точної артилерії. Тож коли ходять усі ці розмови про те, що вони зазнають невдачі, нам потрібно подивитися в дзеркало", – зазначив він.

Філіп Брідлав / Фото: Getty Images

Водночас, українська сторона нагадує американцям, що хоч і повільний, але контрнаступ триває.І як приклад наводять успіхи у Роботиному.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що успішний контрнаступ України потрібен всьому світові.

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