"Я б не був категоричним": Жданов розповів, чи захочуть жителі Криму повернутись до України

Там живуть кримські татари, які невдоволені ситуацією на півострові. Також у багатьох мешканців Криму росіяни "віджали" землю.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Жителі Криму мовчки змінили прапори. І це ключове. Так, я згоден, у Криму на момент окупації був великий відсоток тих, хто кричав: "Путін, введи війська, Крим - це Росія". Але більша частина населення, особливо зараз, яка постраждала через окупацію, була б не проти повернення України. Бо ми забуваємо про кримських татар, а це - корінна народність півострова. І якщо вони були б згодні з тим, що РФ анексувала Крим, то 8 років російська ФСБ не тероризувала б "Меджліс". Потім - у скількох кримчан російські окупанти "віджали" землю? Скільки російське Міністерство оборони закрило узбереж Чорного моря, скільки кримчани жалілись на те, що захоплюють пляжі? А тому я думаю, що буде великий відсоток кримчан, які захочуть повернутися до України. Я б не був категоричним", - сказав Жданов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вже розуміють, що вхід Збройних сил України до Криму - це лише питання часу.

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